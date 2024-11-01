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Советник главы ДНР рассказал об атаке беспилотника на него

Советнику главы ДНР Кимаковскому удалось уйти от удара украинского БПЛА

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Игорь Кимаковский/VK

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что его автомобиль атаковал украинский беспилотник, ему удалось уйти.

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]», — сказал Кимаковский, отметив, что ему повезло.

В начале октября украинские спецслужбы взорвали машину главы охраны Запорожской АЭС, когда он находился внутри. Российская сторона назвала это терактом.

В сентябре генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика.

В августе военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск в Курскую область.

После ранения он смог дойти до дороги, остановить попутку, а позже добраться до больницы. В сентябре он сообщил, что не планирует возвращаться в зону боевых действий.

Ранее украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара.

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