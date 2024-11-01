Советник главы ДНР рассказал об атаке беспилотника на него

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что его автомобиль атаковал украинский беспилотник, ему удалось уйти.

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]», — сказал Кимаковский, отметив, что ему повезло.

В начале октября украинские спецслужбы взорвали машину главы охраны Запорожской АЭС, когда он находился внутри. Российская сторона назвала это терактом.

В сентябре генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика.

В августе военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. В регион он приехал, чтобы вести репортажи о вторжении украинских войск в Курскую область.

После ранения он смог дойти до дороги, остановить попутку, а позже добраться до больницы. В сентябре он сообщил, что не планирует возвращаться в зону боевых действий.

Ранее украинские дроны нанесли удары по инфраструктуре Энергодара.