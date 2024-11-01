Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

В небе над Брянской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области», — написал он.

Богомаз уточнил, что вражеский беспилотник был уничтожен силами ПВО. Информации о пострадавших, а также о повреждениях инфраструктуры в регионе не поступало.

Украинская армия ежедневно атакует российские регионы при помощи беспилотников.

Утром 1 ноября в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Позже сообщалось, что на территории нефтебазы в Светлограде в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Подробности раскрыл глава региона Владимир Владимиров.

Ранее в Брянске эвакуировали жильцов дома, в который влетел беспилотник ВСУ.