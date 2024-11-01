Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в Донбассе

Российские военнослужащие взяли под контроль Леонидовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, под контроль ВС России перешли населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донбассе.

31 октября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну.

30 октября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике.

Незадолго до этого Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало видео, как российские военнослужащие водружают флаг России на высотных и административных зданиях города Селидово. На кадрах можно увидеть, как российские бойцы на крыше высотного здания снимают флаг Украины и устанавливают триколор РФ, а также копию Знамени Победы.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии города.

Ранее Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.