Появились первые кадры от Минобороны после взятия Селидова в ДНР

Пресс-служба Минобороны РФ показала первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово в Донецкой народной республике. Видео с коптера опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как российские солдаты идут по городу Селидово вдоль частных домов.

Минобороны объявило о взятии Селидова днем 29 октября. В ведомстве отметили, что населенный пункт взяли соединения и воинские части группировки войск «Центр».

За час до этого ведомство объявляло, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР. ВС России отразили в этом районе 13 контратак.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные начали зачистку Горняка и Селидово от противников. По его словам, эти города имеют стратегическое значение для освобождения территории ДНР на Красноармейском направлении.

Ранее стало известно, что российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км.