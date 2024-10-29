Минобороны показало кадры водружения триколора в Селидово

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео, как российские военнослужащие водружают флаг России на высотных и административных зданиях города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР).

На кадрах можно увидеть, как российские бойцы на крыше высотного здания снимают флаг Украины и устанавливают триколор РФ. Кроме того, военнослужащие установили копию Знамени Победы.

«Подняли пацаны флаг Победы. Город Селидово наш», — говорит за кадром автор видеозаписи.

О взятии Селидово стало известно 29 октября. В пресс-службе Минобороны России сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» установили над населенным пунктом свой контроль.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении города.

Ранее Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.