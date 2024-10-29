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Министр обороны Белоусов поздравил военных с взятием Селидово

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за героизм при взятии Селидово

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении Селидово в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Поздравление адресовано командованию и личному составу 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.

О взятии Селидово стало известно несколькими часами ранее. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» установили над населенным пунктом свой контроль.

Почти одновременно с этим стало известно о том, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.

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