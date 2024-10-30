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Российские военные взяли под контроль Селидово в ДНР

МО РФ: подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Селидово в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается также, что российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и ДНР.

Кроме того, Вооруженные силы России отразили десять контратак формирований пяти бригад ВСУ.

Украинская армия потеряла до 515 бойцов, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Незадолго до этого Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало видео, как российские военнослужащие водружают флаг России на высотных и административных зданиях города Селидово. На кадрах можно увидеть, как российские бойцы на крыше высотного здания снимают флаг Украины и устанавливают триколор РФ, а также копию Знамени Победы.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии города.

Ранее Минобороны РФ показало первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.

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