Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска также нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное в ДНР.
«Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции», — уточнили в ведомстве.
30 октября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике.
Недавно полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что переломным моментом в ходе СВО станет взятие города Краматорска в Донецкой народной республике.
Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР.