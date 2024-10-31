Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска также нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное в ДНР.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции», — уточнили в ведомстве.

30 октября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике.

Недавно полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что переломным моментом в ходе СВО станет взятие города Краматорска в Донецкой народной республике.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР.