В Саратове готовятся к атаке БПЛА

Министерство обороны РФ предупредило об опасности атаки БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«Все экстренные службы приведены в полную готовность. Просьба сохранять спокойствие», — обратился к гражданам чиновник.

26 августа ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Саратовской области. После налета в регионе отменили масштабные празднования Дня города. Пострадали четыре человека. Дроны повредили четыре частных дома и около 20 автомобилей. Также были разрушены две квартиры в 38-этажном доме в Саратове.

Еще один украинский беспилотник сбили в Энгельсе 27 июля 2024 года.

26 декабря 2022 года ВСУ атаковали тремя дронами военный аэродром в Энгельсе.

Ранее в Белгороде при атаке дрона на многоэтажки были повреждены более 30 квартир.