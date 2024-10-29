В Белгороде при атаке дрона на многоэтажки повреждены более 30 квартир

Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажные дома. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в течение 28 октября ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 29 снарядов, а также зафиксировано 23 атаки дронов. В результате повреждения получили 36 квартир в двух многоквартирных домах в городе Белгороде.

Кроме того, в Белгороде осколки дронов посекли три автомобиля.

В Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены 19 боеприпасов и семь БПЛА. По поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе ВСУ выпустили шесть снарядов и четыре БПЛА.

В Краснояружском районе по селам Демидовка и Надежевка противник выпустил два снаряда в ходе одного обстрела. Там же система противовоздушной обороны сбила два дрона. Никто не пострадал. В Шебекинском муниципальном округе по поселку Поляна, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутору Стадников выпустили два боеприпаса в ходе одного обстрела и девять беспилотников, рассказал Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.