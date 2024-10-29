Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде при атаке дрона на многоэтажки повреждены более 30 квартир

Губернатор Гладков: в Белгороде при атаке БПЛА повреждены более 30 квартир

close
Телеграм-канал «ДЕМИДОВ»

Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажные дома. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что в течение 28 октября ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 29 снарядов, а также зафиксировано 23 атаки дронов. В результате повреждения получили 36 квартир в двух многоквартирных домах в городе Белгороде.

Кроме того, в Белгороде осколки дронов посекли три автомобиля.

В Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены 19 боеприпасов и семь БПЛА. По поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе ВСУ выпустили шесть снарядов и четыре БПЛА.

В Краснояружском районе по селам Демидовка и Надежевка противник выпустил два снаряда в ходе одного обстрела. Там же система противовоздушной обороны сбила два дрона. Никто не пострадал. В Шебекинском муниципальном округе по поселку Поляна, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутору Стадников выпустили два боеприпаса в ходе одного обстрела и девять беспилотников, рассказал Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами