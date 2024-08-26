При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадали десятки автомобилей

Минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки украинского беспилотника по дому в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых очевидцами, заметны осколки на асфальте, оставшиеся после атаки беспилотника. Жилой дом получил повреждения, у некоторых автомобилей выбиты стекла или помята крыша.

«Атака началась примерно в шесть утра по местному времени. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Утром 22 августа министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Волгоградской областью сбили 13 дронов ВСУ. Telegram-канал Baza не исключил, что одной из целей был военный аэродром Мариновка.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров заявил о пожаре на территории объекта министерства обороны РФ около села Мариновка.

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