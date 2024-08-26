В Минздраве Саратовской области назвали число пострадавших после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА по Саратову пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации министерства, одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — поделились в региональном Минздраве.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что во время атаки на Саратов беспилотник попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Дрон повредил несколько квартир жилого комплекса, расположенного на Предмостовой площади.

Также минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки украинского беспилотника по дому в городе Энгельсе Саратовской области. На кадрах, снятых очевидцами, заметны осколки на асфальте, оставшиеся после атаки беспилотника.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.