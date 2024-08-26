Атака беспилотников частично разрушила две квартиры в 40-этажном ЖК в Саратове

Две квартиры в 40-этажном жилом комплексе в Саратове получили серьезные повреждения в результате атаки украинского дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу городского комитета по ЖКХ Максима Сиденко.

Речь идет о ЖК на предмостовой площади. После атаки беспилотника медицинская помощь понадобилась четверым жильцам. Одну пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Сильно повреждены две квартиры, где нарушено остекление, сильно нарушены перегородки, нарушена коридорная часть», — рассказал о ситуации Сиденко.

По его словам, в настоящее время власти и управляющая компания, отвечающая за обслуживание ЖК, обсуждают возможность включения коммуникаций в неповрежденные квартиры.

Средства противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Позднее он уточнил, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чрезвычайного происшествия пострадали несколько человек.

Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее появились подробности эвакуации раненой женщины с небоскреба в Саратове.