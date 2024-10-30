Суд арестовал имущество главы швейной фабрики по делу о взятке полковнику Демчику

Суд арестовал имущество генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова по делу о даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России полковнику Владимиру Демчику. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Свистунов передал Демчику взятку в 2017 году. Ее размер составил 4 млн рублей. После этого полковник должен был привлечь швейную фабрику в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российской армии. Сумма контракта составила более 574 млн рублей.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Свистунов был арестован 11 октября. В отношении главы швейной фабрики возбудили уголовное дело. Свою вину директор предприятия не признает.

Сам Демчик возглавлял вещевое управления Минобороны РФ до апреля 2018 года, после чего перешел на пост заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания». В августе 2024 года его арестовали по делу о получении взятки. В сентябре ему продлили срок содержания под стражей до 1 ноября.

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