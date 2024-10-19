Следствие по делу Тимура Иванова продлили

Срок следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, следствие продлили из-за сложности дела и давности преступления. Следствие продлили до 23 декабря.

«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела», — говорится в материалах дела.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что генпрокуратура намерена конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах экс-чиновника.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее экс-замминистру обороны Иванову предъявили новое обвинение.