Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие по делу Тимура Иванова продлили

ТАСС: срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

close
Илья Питалев/РИА Новости

Срок следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова продлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, следствие продлили из-за сложности дела и давности преступления. Следствие продлили до 23 декабря.

«Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела», — говорится в материалах дела.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что генпрокуратура намерена конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах экс-чиновника.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее экс-замминистру обороны Иванову предъявили новое обвинение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами