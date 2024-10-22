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Подозреваемый по делу о взятке экс-главе вещевого управления Минобороны не признал вину

РИА: глава швейной фабрики Свистунов не признал свою вину в даче взятки

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов, которого подозревают в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику, не признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Свистунов не признает вину, со следствием сотрудничать отказывается», — сказал источник.

Свистунов был арестован 11 октября. Гендиректор предприятия подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны России.

По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн рублей.

Сам Демчик возглавлял вещевое управления Минобороны РФ до апреля 2018 года, после чего перешел на пост заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания». В августе 2024 года его арестовали по делу о получении взятки. В сентябре ему продлили срок содержания под стражей до 1 ноября.

Ранее следователи завершили расследование о взятках в рамках гособоронзаказа.

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