Директора швейной фабрики арестовали по делу о взятках при госзаказе для Минобороны

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Министерством обороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей в обмен на привлечение своего предприятия к госконтрактам на поставку в армию России вещевого имущества на общую сумму более 574 млн рублей.

Владимир Демчик возглавлял вещевое управления Минобороны РФ до апреля 2018 года, затем стал заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания». В августе 2024 года его арестовали по делу о получении взятки в 4 млн рублей. В сентябре ему продлили срок содержания под стражей до 1 ноября.

2 октября стало известно, что замглавы управления лесного хозяйства министерства обороны России Александра Случака обвинили в хищении 20 млн рублей.

До этого в России возбудили уголовное дело о краже сотрудниками фирмы ООО «РБЕ «Филиал Поволжья» 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на питание военных во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что главный кадровик Минобороны встретит Новый год в СИЗО.