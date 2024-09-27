Экс-главе вещевого управления Минобороны Демчику продлили арест

Обвиняемому в коррупции экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику продлили срок содержания под стражей до 1 ноября. Об этом передает ТАСС.

Такое решение по ходатайству следователей принял 235-й гарнизонный военный суд. Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокат Демчика просил суд поменять меру пресечения, чтобы не лишать свободы подзащитного.

Демчика, который занимает пост заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», обвиняют в получении взятки в размере 4 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он получил деньги от руководителя фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии. По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов.

Пост начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчик занимал до апреля 2018 года. Следствие считает, что взятку он получил весной 2017 года.

В августе 2024 года Демчика заключили под стражу в августе.

Ранее полковник Минобороны признался во взятке из-за угрызений совести.