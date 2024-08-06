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Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны

Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика

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Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Отмечается, что 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству СК заключил под стражу заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году гендиректор одной из компании, желая заручиться покровительством Демчика при исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ, передал ему взятку в размере 4 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Накануне сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», полковника Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Также был задержан заместитель главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Также стало известно, что сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.

Ранее был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков.

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