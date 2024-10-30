Губернатор сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленск

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку трех украинских беспилотников в Смоленске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, в результате нападения никто не пострадал.

Чиновник добавил, что на местах происшествия работают специалисты оперативных служб.

В ночь на 30 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Этой же ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы ПВО РФ сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Он уточнил, что беспилотники были сбиты в Неклиновском районе.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Российский университет спецназа имени Владимира Путина, расположенный в городе Гудермесе.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы России.