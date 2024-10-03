В Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию РФ

Атаки украинских беспилотников по территории РФ прекратятся с окончанием СВО. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — подчеркнул он.

По словам Чепы, попытки со стороны Украины запугать, шантажировать власти РФ «не приводят ни к каким результатам». При этом положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться.

Утром 3 октября минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов за ночь. По информации ведомства, 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один — над Брянской.

Ранее российские пехотинцы ударили по скоплению ВСУ под Угледаром.