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В Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию РФ

Депутат Чепа: атаки украинских БПЛА по России прекратятся с окончанием СВО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Атаки украинских беспилотников по территории РФ прекратятся с окончанием СВО. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия, пока мы не закончим специальную военную операцию», — подчеркнул он.

По словам Чепы, попытки со стороны Украины запугать, шантажировать власти РФ «не приводят ни к каким результатам». При этом положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться.

Утром 3 октября минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских дронов за ночь. По информации ведомства, 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один — над Брянской.

Ранее российские пехотинцы ударили по скоплению ВСУ под Угледаром.

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Операция на Украине
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