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Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении над регионом двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении украинского беспилотника над регионом в 00:59 мск.

Вечером 29 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Бехлевка Белгородского района. В этот же день Вооруженные силы Украины дважды атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа, в результате чего пострадали два человека.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Государственной думе РФ назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы страны.

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Атаки БПЛА на Россию
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