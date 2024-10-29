В Чечне БПЛА атаковали университет спецназа имени Путина, который курирует Адам Кадыров

Ранним утром в чеченском городе Гудермесе беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Об этом сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки начался пожар на крыше. Пострадавших нет, огонь потушили.

Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. На работу вуза инцидент не повлиял, все службы работают в штатном режиме.

Адам Кадыров получил должность куратора РУС в конце апреля этого года. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что принял решение о назначении сына по просьбе руководителя вуза Байбетара Вайханова.

В августе президент Владимир Путин в сопровождении главы Чечни впервые прибыл в университет спецназа. Он посмотрел тренировку бойцов, которые продемонстрировали ему навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о найденных обломках беспилотника в лесу.