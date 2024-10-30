В Ростовской области сбили четыре дрона

Силы ПВО РФ сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Дроны были сбиты в Неклиновском районе.

«Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. <..> Военные продолжают работу», — рассказал он.

До этого силы ПВО уничтожили над Новошахтинском четыре дрона. Беспилотники были сбиты около полуночи, при этом никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

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