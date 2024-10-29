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Российские военные взяли под контроль город Селидово в ДНР

В Минобороны России сообщили о взятии Селидово в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль город Селидово в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что населенный пункт взяли соединения и воинские части группировки войск «Центр».

За час до этого Минобороны объявляло, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР. ВС России отразили в этом районе 13 контратак.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные начали зачистку Горняка и Селидово от противников. По его словам, эти города имеют стратегическое значение для освобождения территории ДНР на Красноармейском направлении.

В тот же день подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино в ДНР.

Ранее Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км.

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