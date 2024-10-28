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Российские военные приблизились к Судже

Shot: российским военным осталось пройти 4 км до Суджи в Курской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также Telegram-канал напоминает, что за выходные российскими войсками были взяты три населенных пункта: села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. Отмечается, что большинство пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались из-за отсутствия огневой поддержки, а также отсутствия связи.

Кроме того, российская авиация нанесла мощные удары по окраинам села Гуево в Суджанском районе, откуда ВСУ пытались провести ротацию войск.

24 октября жительница Суджи сообщила военным следователям, что 6 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру города из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По ее словам, обстрела такой силы никогда до этого не было, несмотря на то, что ВСУ и раньше атаковали приграничные районы с помощью дронов. Но 6 августа в результате ударов украинских военных в центре Суджи загорелся техникум и другие здания. Местные жители укрывались в подвалах своих домов.

Ранее в Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ.

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