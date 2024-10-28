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Российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВС России ведут дозачистку Горняка и Селидово от военных ВСУ

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Александр Сухов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации зачищают от украинских военных города Горняк и Селидово в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Горняк и Селидово имеют стратегическое значение для освобождения территории ДНР на Красноармейском направлении.

Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины провели очень серьезную подготовку по обороне городов, но российские подразделения это не остановило.

До этого украинский аналитический проект Deep State сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль большую часть города Селидово в ДНР. При этом город Горняк и поселок Богоявленка полностью оказались под контролем российской армии.

27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что организованной обороны украинских войск в Селидово больше не существует. Как утверждал военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления.

По словам капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, город Селидово является важным логистическим узлом в зоне боевых действий, российские войска планировали взять населенный пункт под контроль еще в прошлом году.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидово.

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