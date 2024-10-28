Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР.

За сутки российская армия отразила 11 контратак штурмовых групп, механизированных бригад и воздушно-десантной бригады ВСУ. В итоге на этом направлении противник потерял более 520 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30. Вместе с этим ВС РФ уничтожили израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

Тем временем Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км.

Ранее российские военные начали дозачистку от ВСУ в двух городах ДНР.