Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах Димитрова, Тарасовки, Красного, Селидово, Новоалексеевки, Вознесенки, Лысовки и Ленинского в ДНР», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

ВС России отразили 13 контратак. Украинская армия потеряла свыше 500 военнослужащих, лишилась боевой бронированной машины «Kirpi» турецкого производства, двух автомобилей, 152 мм гаубицы «Мста-Б», двух 152 мм орудий Д-20 и трех 122 мм гаубиц Д-30.

28 октября подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Цукурино в ДНР.

Накануне Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км.

Ранее в Курской области захватили в плен «толпу» солдат ВСУ.