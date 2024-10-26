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Стало известно, сколько военных ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки

Минобороны РФ: семь украинских солдат сдались в плен в Курской области за сутки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие в течение прошедших суток взяли в плен семерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ отразили четыре атаки украинских войск в направлении трех населенных пунктов — Погребки, Камышовка и Новоивановка. В ходе сражений ВСУ потеряли до 30 солдат и пять боевых бронированных машин.

«Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в заявлении.

Также в министерстве рассказали, что за минувшие сутки ВС РФ предотвратили одну попытку украинских формирований прорваться через границу и зайти на территорию Курской области. ВСУ намеревались продвинуться к населенному пункту Новый Путь, но потерпели неудачу и потеряли около 10 солдат. Одного из потенциальных нарушителей границы российские бойцы взяли в плен.

25 октября президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Во время беседы глава государства рассказал о судьбе украинских военных, сдающихся в плен в Курской области. Он подчеркнул, что солдаты ВС РФ гарантируют им безопасность и «абсолютно нормальное обращение».

Ранее попавший в плен боец ВСУ отказался от участия в обмене, чтобы остаться жить в РФ.

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