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Бывший заключенный из рядов ВСУ захотел остаться жить в России

Пленный боец ВСУ Дорожеченко отказался от обмена, чтобы начать новую жизнь в РФ

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попавший в плен украинский солдат Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена и возвращения на родину в пользу жизни в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал мужчина.

Он объяснил, что является одним из заключенных, которыми командование ВСУ пыталось «заткнуть дыры» на фронте. По словам Дорожеченко, офицеров не волнует выживаемость личного состава, и при его уничтожении они заявляют, что «других наберут».

20 октября сообщалось, что десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республике (ДНР), семеро из них сдались в плен Вооруженным силам России, в том числе командир.

Как рассказывал пленный солдат Дмитрий Рутковский, многим бойцам ВСУ уже надоело воевать, а идейных сторонников Киева в их рядах осталось мало.

Ранее другой пленный пожаловался на то, что в ВСУ относятся к своим солдатам «как к собакам».

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