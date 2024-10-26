Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Курской области была предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый путь.

Отмечается, что при этом потери противника составили около 10 человек личного состава. Также была уничтожена боевая машина пехоты CV-90. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Также сообщалось, что российские морские пехотинцы разбили группу украинских штурмовиков-разведчиков в районе Плехово в Курской области. 25 октября морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах также уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины в курском приграничье. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак». 19 октября морским пехотинцам группировки «Север» удалось захватить опорный пункт украинской армии в Курской области.

Ранее военный аналитик назвал два сценария для ВСУ в Курской области.