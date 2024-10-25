Путин рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые сдаются в плен в Курской области

Среди украинских солдат и офицеров в Курской области есть те, кто сдается в плен. Российские военные гарантируют им жизнь и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что российские бойцы гарантируют им «абсолютно нормальное обращение».

Вечером в пятницу, 25 октября, Путин заявил, что российские части создали надежное кольцо окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и сейчас зажимают его. Президент уточнил, что ВС РФ окружили под Курском около 2 тыс. украинских военнослужащих на площади около 6 на 15 км.

До этого министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлен взрыв танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.