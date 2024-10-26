Российские морпехи разбили украинскую разведгруппу в курском приграничье

Российские морские пехотинцы уничтожили украинских штурмовиков-разведчиков в районе Плехово в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

Он уточнил, что противника разгромили бойцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ).

25 октября морские пехотинцы ЧФ на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

19 октября морским пехотинцам группировки «Север» удалось захватить опорный пункт украинской армии в Курской области. Морпехи сначала отрезали бойцам ВСУ путь для отступления и снабжения, а затем пошли на штурм. Они взяли в плен трех украинских военных.

До этого президент России Владимир Путин отметил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), а также выделил ее заслуги на Курском направлении. По словам главы государства, морпехи из этой бригады совершили прорыв, они создали основные условия для успешных действий Вооруженных сил РФ на данном направлении.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.