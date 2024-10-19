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В Курской области морпехи захватили опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ: в Курской области морпехи захватили опорный пункт ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

На приграничной территории Курской области морским пехотинцам группировки «Север» удалось захватить опорный пункт украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

Укрепленные позиции Вооруженных сил Украины находились в лесополосе. Морпехи сначала отрезали бойцам украинской армии путь для отступления и снабжения, а затем пошли на штурм.

«Противник попытался оказать сопротивление, но безрезультативно, боевики ВСУ были уничтожены», — сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовики работали под прикрытием артиллерии и минометов. Они взяли в плен трех украинских военных, а также захватили вооружение производства стран Запада, уточнило издание.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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