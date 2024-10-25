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Российские военные на БТР уничтожили колонну техники ВСУ в курском приграничье

Минобороны: морпехи на двух БТР уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командир взвода с позывным «Коловрат» рассказал, что были организованы две засады.

«Один наш [БТР] встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными. После остановки машин, при высадке, десант был уничтожен из ПКТ», — сообщил он.

В результате российской атаки ВСУ потеряли бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

Наводчик-оператор первого БТР с позывным «Каспер» признался, что самостоятельно уничтожил три машины, выехав из засады и открыв огонь в тот момент, когда бронеавтомобили собирались выгрузить пехоту.

По данным оборонного ведомства, противник спешно покинул позиции, оставив вооружение, переданное Украине странами НАТО.

22 октября сообщалось, что российские военные ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками, откуда запускались дроны по Белгородской области. Пункт находился в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.

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