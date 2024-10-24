Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц

За последний месяц потери Украины на Курском направлении составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Он пояснил, что в это число входят санитарные и безвозвратные потери.

При этом в Минобороны РФ 24 октября сообщали, что потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 26 тысяч солдат.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин ранее заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Небензя назвал последствия вторжения ВСУ в Курскую область.