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Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц

Путин: Украина за месяц потеряла на Курском направлении 26 тысяч человек

За последний месяц потери Украины на Курском направлении составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Он пояснил, что в это число входят санитарные и безвозвратные потери.

При этом в Минобороны РФ 24 октября сообщали, что потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 26 тысяч солдат.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин ранее заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Небензя назвал последствия вторжения ВСУ в Курскую область.

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