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Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты ТОФ в Курской области

Путин: 155-я бригада морпехов создала условия для успешных действий под Курском

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), а также выделил ее заслуги на Курском направлении. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

По словам главы государства, морпехи из этой бригады совершили прорыв, они создали основные условия для успешных действий Вооруженных сил РФ на данном направлении.

В этом же интервью он сообщил, что российские части создали надежное кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Курской области и сейчас зажимают его.

До этого Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с начала августа 2024 года. По словам главы государства, ВСУ даже не понимают, что находятся в окружении.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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