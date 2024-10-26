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Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска

Минобороны: штурмовики ВС России эвакуировали гражданских из Украинска в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр», взявшие под контроль населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), эвакуировали мирных жителей. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» эвакуировали мирных жителей из Украинска», — говорится в публикации.

В Минобороны России уточнили, что люди находятся в пунктах временного размещения.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что при штурме города Украинска российские военные двигались небольшими группами. На предоставленном ведомством видео видно, как техника и ВС РФ движутся по дороге к городу, а военные осматривают его улицы и здания.

27 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России населенного пункта Украинск.

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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