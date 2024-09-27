Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Украинск и Мариновка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение шести механизированным, двум пехотным, двум егерским, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины, а также двум бригадам теробороны и четырем бригадам нацгвардии. Всего ВС РФ отразили 67 контратак украинских штурмовиков.

Этим утром в силовых структурах сообщали, что украинские войска в населенном пункте Цукурино близ Селидово попали в клещи. Российская армия отсекает логистику располагающихся на участке подразделений ВСУ. В Цукурино идут тяжелые бои. Штурмовые действия — также со стороны поселка Горняк.

Также председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили укрепрайон севернее Нестерянки в Запорожской области, удерживаемый украинскими войсками с лета 2022 года.

Ранее в Британии сообщили, что украинские призывники покидают позиции.