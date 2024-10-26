Стали известны подробности о штурме Украинска

При штурме города Украинска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные двигались небольшими группами, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

На предоставленном ведомством видео видно, как техника и ВС РФ движутся по дороге к городу, а военные осматривают его улицы и здания. Командир штурмовой роты Эдуард рассказал, что украинский пулеметчик, который обстреливал российских солдат, оборудовал укрепления в жилой застройке.

Накануне ВС РФ при помощи FPV (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота)-дрона уничтожили танк Вооруженных сил Украины, который пытался прорваться к населенному пункту в Курской области. Telegram-канал Mash писал, что российские военные окружили украинские подразделения в районе трех населенных пунктов региона — Погребков, Ольговки и Новоивановки.

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