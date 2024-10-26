Российские войска вышли к реке Оскол на Купянском направлении

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал ТАСС, что российские войска вышли непосредственно к реке Оскол на Купянском направлении.

По его словам, ВС РФ подошли к реке со стороны Сватова в Харьковской области.

«Наши войска имеют определенные стратегические успехи: продвинулись непосредственно к реке Оскол, освобождены несколько населенных пунктов, которые имеют тактическое значение для дальнейшего продвижения», — поделился Ганчев.

Он добавил, что за последние месяцы ВС РФ взяли под контроль около 18 населенных пунктов, 13 из которых находятся на севере Харьковской области. Ганчев выразил уверенность, что ВС РФ смогут в скором времени зайти в Купянск.

До этого военный обозреватель Михаил Онуфриенко заявлял, что выход Вооруженных сил России к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате логистических возможностей украинской армией. Теперь противник опасается, что российские войска начнут штурм Купянска, однако ВС РФ вряд ли пойдут в лобовую атаку.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.