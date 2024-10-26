Системы ПВО Ирана смогли перехватить несколько воздушных целей при атаке Израиля

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана смогли перехватить несколько воздушных целей во время атаки Израиля. Об этом сообщает агентство Shafaqna.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Иранское госагентство Mehr показало кадры из Тегерана после израильской атаки на город. На многочисленных видео можно увидеть, что обстановка в иранской столице спокойная: перебоев с движением транспорта не наблюдается, паники на улицах нет.

Ранее СМИ узнали о режиме работы аэропортов Тегерана на фоне взрывов.