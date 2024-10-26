Появились кадры с улиц Тегерана после удара Израиля

Иранское госагентство Mehr показало кадры из Тегерана после израильской атаки на город.

На многочисленных видео можно увидеть, что обстановка в иранской столице спокойная: перебоев с движением транспорта не наблюдается, посадка пассажиров в аэропорте им. имама Хомейни происходит в штатном режиме, паники на улицах нет.

Рано утром 26 октября Армия обороны Израиля ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее глава МИД Ирана определил «красную линию» для Израиля.