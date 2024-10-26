СМИ узнали о режиме работы аэропортов Тегерана на фоне взрывов

Международный аэропорт им. имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране на фоне звуков взрывов работают в обычном режиме, передает агентство SNN.

По его информации, рейсы выполняются согласно графику. SNN также уточняет, что взрывов и возгорания на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе тоже не произошло.

Рано утром 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее глава МИД Ирана определил «красную линию» для Израиля.