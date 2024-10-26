Названа роль США в подготовке атаки Израиля на Иран

Израиль проводил консультации с США, на которых стороны обсуждали масштабы и типы целей атаки на Иран. Об этом газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, консультации проводились по линии Пентагона и Белого дома.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Агентство Reuters сообщало, что США не принимали участия в атаке Израиля на Иран. По словам неназванного американского чиновника, перед началом операции израильские власти предупредили Вашингтон о предстоящем ударе.

Ранее в США назвали возможные цели удара Израиля по Тегерану.