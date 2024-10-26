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В США назвали возможные цели удара Израиля по Тегерану

NBC: целями удара Израиля в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием

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Nir Elias/Reuters

Целями удара израильской армии в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в арабских странах.

До этого телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила только по военным целям в Иране, исключая ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру.

Источник подчеркнул, что США были заранее осведомлены об атаке Израиля по Ирану.

25 октября газета The New York Times сообщила, что реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности. Источники издания подчеркнули, что Тегеран может ничего не предпринять, если израильская сторона ограничится атаками на несколько военных баз и склады с вооружением. Четыре иранских чиновника заявили изданию, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать множество военных планов реагирования на нападение.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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