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США отвергли участие в атаке Израиля на Иран

Reuters: США не причастны к атаке Израиля на Иран

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Dylan Martinez/Reuters

США не принимали участия в атаке Израиля на Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, перед началом атаки Израиль предупредил США о предстоящей операции.

Несколькими часами ранее агентство Fars сообщило, что в столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов. Подробности произошедшего не приводились.

Позже портал Axios заявил, что израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, войска Израиля начали наносить точечные удары по военным целям в Иране. В армии подчеркнули, что оборонительные и наступательные возможности армии «полностью мобилизованы».

Телеканал CBS News сообщил, что Израиль в ходе своего ответного обстрела атаковал только военные, но не ядерные или нефтяные объекты Ирана.

Ранее Иран подготовил ответные действия на возможные удары Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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