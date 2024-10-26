США отвергли участие в атаке Израиля на Иран

США не принимали участия в атаке Израиля на Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, перед началом атаки Израиль предупредил США о предстоящей операции.

Несколькими часами ранее агентство Fars сообщило, что в столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов. Подробности произошедшего не приводились.

Позже портал Axios заявил, что израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, войска Израиля начали наносить точечные удары по военным целям в Иране. В армии подчеркнули, что оборонительные и наступательные возможности армии «полностью мобилизованы».

Телеканал CBS News сообщил, что Израиль в ходе своего ответного обстрела атаковал только военные, но не ядерные или нефтяные объекты Ирана.

Ранее Иран подготовил ответные действия на возможные удары Израиля.