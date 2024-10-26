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Несколько взрывов прогремело в Тегеране

Fars: в Тегеране произошло несколько взрывов

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Shutterstock

В столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Fars.

Подробности произошедшего агентство не приводит.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это, в том числе рассматривался вариант ударов по ядерным объектам Ирана.

24 октября «14-й канал» сообщил, что Израиль может нанести удар по резиденциям властей Ирана. Источники телеканала утверждают, что израильские армия и спецслужбы якобы представили премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту подробный план возмездия Ирану за ракетную атаку 1 октября.

25 октября газета The New York Times сообщила, что реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности. Источники издания подчеркнули, что Тегеран может ничего не предпринять, если израильская сторона ограничится атаками на несколько военных баз и склады с вооружением.

Ранее президент Ирана упрекнул ООН в неспособности урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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