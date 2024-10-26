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Власти Израиля подтвердили сообщения об атаке на Иран

Kan: израильские официальные лица подтвердили сведения об атаке на Иран

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Ammar Awad/Reuters

Израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран. Об этом сообщает телеканал Kan.

По словам чиновников, атака является ответом на нападения Ирана на Израиль.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это.

Однако 24 октября газета The Times заявила, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке. По словам источника, израильская сторона работала над альтернативным планом атаки.

25 октября газета The New York Times сообщила, что реакция Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности. Источники издания подчеркнули, что Тегеран может ничего не предпринять, если израильская сторона ограничится атаками на несколько военных баз и склады с вооружением.

Ранее в США заявили об отсутствии признаков того, что Израиль отложил атаку на Иран.

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Конфликт Ирана и Израиля
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